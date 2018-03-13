السجن 25 عامًا لأب اغتصب بناته الخمس 150 مرة في الأردن

أقدم أب خمسيني من جنسية عربية يعيش في الأردن على اغتصاب ابنتيه (23 و20 عامًا) وهتك عرضهما، كما قام بهتك عرض ثلاث بنات أخريات له 150 مرة.

ووفقًا لتلك الجريمة المرعبة قضت محكمة الجنايات الكبرى في العاصمة الأردنية عمان بالحكم بالسجن 25 عامًا، وقررت المحكمة إدانته بجناية الاغتصاب المقترن بفض البكارة.

وفي التفاصيل كان المتهم متزوجًا من 3 نساء، وقام بهتك عرض 3 أخريات من بناته أيضا 150 مرة لكل بنت.

وقضت المحكمة بوضعه بالأشغال الشاقة مدة 15 عامًا عن جرم الاغتصاب، ولوجود ظروف مشددة بالقضية وهي فض البكارة من جهة، ولكونه من المحارم من جهة أخرى، قررت المحكمة إضافة ثلث العقوبة عن كل ظرف لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة مدة 25 عامًا .

كما قررت إدانته بجناية هتك العرض بحق بناته وقررت وضعه بالأشغال الشاقة مدة 11 عامًا عن إحداهن كون عمرها أقل من 12 عامًا وقت وقوع الجريمة، والحكم عليه تسع سنوات عن تهم هتك عرض ابنتيه وهما من مواليد عام 2000.

وعملا بالمادة 72 من قانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي وضعه بالأشغال الشاقة مدة 25 عامًا.