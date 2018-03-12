مشاجرة دامية تودي بحياة شاب بعد خلاف مع رجل أعمال على موقف سيارة

لقي مصري في العقد الثالث من العمر مصرعه، وأصيب 3 آخرون، في إطلاق نار وقع خلال مشاجرة اندلعت بسبب خلاف على ركن سيارة في محافظة السويس شمال شرق البلاد.

وبدأت الواقعة رسميًا ببلاغ رسمي إلى الأجهزة الأمنية بالمحافظة تفيد بوصول المجني عليه متأثرًا بطلقات نارية أدت إلى وفاته بمجرد وصوله للمستشفى، حيث وصل غارقًا في الدماء برفقة 3 آخرين، منهم شاب في حالة خطرة.

وانتقل رجال الأمن والبحث الجنائي إلى مقر الواقعة حيث تبين أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه و3 من أصدقائه وبين رجل أعمال ونجله الموظف بديوان عام المحافظة إلى جانب شقيق رجل الأعمال وذلك في منطقة “كفر سليم” بالمحافظة.

وجاء في التحريات أن “رجل الأعمال ونجله أطلقا وابلًا من الأعيرة النارية عبر أسلحتهما التي كانت بحوزتهما تجاه المجني عليه والمصابين، حيث كانوا يلعبون كرة القدم بصحبة آخرين في أحد الملاعب بسبب خلاف على ركن سيارة نجل رجل الأعمال”.

وتبين أن “نجل رجل الأعمال نشب الخلاف بينه وبين المجني عليه إلا أنه تم التصالح بينهما في قسم الشرطة بعد إبلاغ رجال المرور ثم علم رجل الأعمال بالواقعة ليذهب مع نجله مرة أخرى للمجني عليه ليجده يلعب كرة القدم مع آخرين لتبدأ المشادات من جديد وتسفر عن ارتكاب الجريمة وإصابة آخرين بحروق نتيجة استخدام شماريخ وألعاب نارية”.

وألقى رجال الأمن القبض على “رجل الأعمال وشقيقه ونجله بعد أقل من ساعة من ارتكاب الجريمة، فيما قررت النيابة العامة حبس المتهمين الثلاثة، وعرض جثة المجني عليه إلى الطب الشرعي لإعداد تقرير طبي بسبب الوفاة، إلى جانب تقرير طبي آخر عن حالة المصابين”.