بالصور.. شباب يقومون باستعراضات خطرة في تبوك السعودية

ظهر عدد من الشبان السعوديين في لقطات مصورة خلال أدائهم حركات خطيرة بسيارات ذات دفع رباعي في مدينة تبوك السعودية، في استعراض يعيد للواجهة الظاهرة التي يطلق عليها اسم “الترفيع” التي تواجه انتقادات واسعة رسمية وشعبية في المملكة.

وظهر في الصور شاب يتسلّق سيارة “تويوتا” ذات دفع رباعي، وهي تسير في وضع مائل على أحد جوانبها، فيما تشبث الشاب المتهور بالباب الجانبي مؤديًا تحية عسكرية دون أدنى اكتراث بسلامته الشخصية.

وفي ذات الصورة ظهر شاب آخر ممددًا على ظهره عبر الطريق بشكل يعرض حياته لخطر الدهس، فيما أمسك بهاتفه المتحرك وقام بتصوير الشاب سابق الذكر الذي كان يستعرض على السيارة المائلة.

وفي صورة أخرى، ظهر شاب مشارك في الاستعراضات الجريئة تلك، وقد أخرج جسده من نافذة السيارة الخلفية فيما تسير السيارة على عجلتين فقط، بشكل يجعل الرائي يتوقع انقلاب السيارة في أي لحظة بسبب درجة ميلانها الكبيرة.

وانقسم الشبان السعوديون في ذلك المشهد إلى قسمين، أحدهما يقود السيارة من الداخل بشكل خطر، والآخر يتسلقها بطريقة جريئة، فيما كان في المشهد بعض الشباب الذين اكتفوا بتصوير تلك اللقطات المثيرة.

وتنتشر في أوساط الشباب بالمملكة العربية السعودية المولعين بالهوايات الخطيرة العديد من الظواهر القاتلة التي تستخدم فيها السيارات المعدلة وذات الدفع الرباعي، والتي تحاول المملكة مكافحتها عبر التوعية والإجراءات العقابية.

ومن تلك الظواهر، “العقد” وهي جعل السيارة تدور حول نفسها، و”السفتي” وهي جعل السيارة تتحرك مثل حركة أنوار السفتي الموجودة في أعلى سيارات المرور، و”التنطيل” وهي جعل السيارة تذهب يمينًا وشمالًا فقط على عرض الشارع بسرعة عالية، و”العكسية” وهي الاندفاع بسرعة إلى الأمام ومن ثم جعل السيارة تمشي إلى الخلف.