الإعدام شنقًا لمصري قتل والديه بطريقة بشعة

قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقًا لكيميائي قتل والديه باستخدام “يد الهون”، لمروره بضائقة مالية.

وجاء حكم محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية بعد موافقة مفتي الديار المصرية على حكم الإعدام، في القضية التي تعود أحداثها إلى عام 2015، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من “ع.م” يفيد بالعثور على جثة والديه الستينيين لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي إلى مكان الواقعة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجلهما الأصغر “م.م” البالغ من العمر 30عامًا، ويعمل كيميائيًا.

وتزوج الجاني بفتاة لم يرض عنها والداه، وكانت حاملًا في الشهور الأولى، ويمر بضائقة مالية، لإقامته بسكن منفصل عن أسرته.

وجاء في التحريات والتحقيقات، أن المجني عليهما قاما بمساعدته أكثر من مرة، ثم رفضا مساعدته، ويوم الواقعة طلب منهما نقودًا فرفض والده، فدخل المطبخ وأحضر “يد الهون” ، وقام بتهشيم رأس والده بها، وعندما تدخلت والدته لكي تدافع عن زوجها، هشم رأسها هي الأخرى بطريقة بشعة، وتم حبس المتهم وصولًا إلى محاكمته.