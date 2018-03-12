في هذه الدولة.. مستشفى يستعمل ساق مريض مبتورة كوسادة (صورة)

فجرت الصحافة الهندية فضيحة تدين وزارة الصحة، بنشرها لصورة مريض في مستشفى “ماهاراني لاكسميباي” بمدينة جهانسي وسط البلاد، وضعت ساقه المبتورة تحت رأسه لعدم وجود وسادة.

وتم توقيف طبيبين من ذلك المستشفى، كما قال مسؤول في إدارته إنه تم فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، وستتخذ إجراءات صارمة لمعاقبة المتسببين في الخطأ.

المريض المدعو “غانشيام” والبالغ من العمر 28 عامًا، نقل إلى المستشفى بعد إصابات بليغة في حادث سير وقع لحافلة كانت تقله.

وقال “جاناكي برازاد”، وهو فرد من عائلة المريض، للقناة المحلية NDTV:”عندما وصلنا إلى المستشفى رأينا ساقه المبتورة تحت رأسه، وقد طلبت من الأطباء التدخل عدة مرات لكنهم رفضوا، واقترحوا شراء وسادة من السوق المحلي”.

وتعاني المستشفيات في الهند من نقص حاد في الإمكانيات المادية و البشرية، خصوصًا مستشفيات ولاية “اتر برديش” التي يقطنها 200 مليون نسمة، التي تعتبر من بين الأفقر في البلاد، وينتظر فيها المرضى طويلا للحصول على أبسط علاج.