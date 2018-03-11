الأمن المغربي يؤكد اعتقال قاتل المشردين (صور)

أكدت المديرية العامة للأمن في المغرب، اليوم الأحد، اعتقالها شخصًا يُشتبه في ارتكابه 8 جرائم قتل ضد متشردين، في مدينتي أكادير و مراكش.

وقالت المديرية في بيان إن المتهم “الذي يبلغ من العمر 29 عامًا، وله عدة سوابق قضائية، ويعيش بدوره حياة التشرد، ارتكب 7 جرائم قتل في أغادير وواحدة في مراكش بنفس الأسلوب الإجرامي، إذ كان يهشم رؤوس مشردين ينامون في الشوارع باستعمال حجر”.

وأضاف البيان أن “إجراءات البحث الميداني مدعومة بخبرات تقنية وعلمية، ساعدت في التوصل للمشتبه به الرئيسي”.

وينسق الأمن حاليًا مع مصالح الدرك للبحث عن جرائم نفذت بنفس الأسلوب، قد تكون من اقتراف الشخص الموقوف.

كما أن التحريات والتحقيقات متواصلة لمعرفة الدافع الحقيقي، وراء ارتكاب المتهم تلك الجرائم البشعة، التي زرعت الرعب في مدينة أغادير منذ بداية السنة الحالية.