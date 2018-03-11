مسؤول يمني يغرر بطالبات جامعة سعودية لإقامة علاقات معهن‎

أطلقت النيابة العامة في مكة المكرمة، تحقيقًا موسعًا مع مقيم يمني، إثر اتهامه باستغلال منصبه الوظيفي بإحدى الشركات التابعة لجامعة أم القرى.

وفقاً لما ذكرته صحيفة “سبق” السعودية، عمل المتهم على التغرير بالنساء وإيهامهن بالتوظيف؛ مستغلًا نفوذه من خلال عمله.

ووجهت إمارة منطقة مكة المكرمة بالقبض على مسؤول بإحدى الشركات التابعة لجامعة أم القرى بعد تلقيها بلاغًا من مواطنة أفادت فيه بقيام المسؤول بعمل علاقات مع النساء والتغرير بهن.

وتمكنت شرطة مكة من القبض على المسؤول، وبعد تفتيش منزله عثر على جهاز حاسوبه وبه أرقام النساء وبعض الملفات الخاصة بحيثيات القضية، وتم فتح تحقيق موسع بما نسب إليه، وتم الاستماع لأقواله وإحالته للنيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة، بحكم الاختصاص.