بالصور .. العثور على أيادٍ بشرية مجمدة داخل حقيبة “غامضة” في هذه الدولة

ذكرت تقارير صحفية محلية، أنه تمّ العثور داخل حقيبة غامضة في أقصى شرق روسيا، في جزيرة بالقرب من الحدود مع الصين، على 27 زوجًا من الأيادي البشرية مجمّدة، ومغطاة بالثلج.

ووفقًا لما نشرته صحيفة نيوزويك الأمريكية، “تم الإبلاغ عن وجود يد بشرية على ضفاف نهر آمور في أقصى شرق روسيا، قبل أن يتم العثور على حقيبة داخلها 53 يدًا أخرى” وتمّ تحديد بصمات أصابع على إحدى اليدين.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن “ضمادات طبية، وأغطية أحذية بلاستيكية، توجد عادة في المستشفيات، تم اكتشافها بجانب حقيبة الأيدي”.

وتكهن مسؤولون أن الأيدي “ربما استُخدمت للأغراض الطبية”، لكن آخرين قالوا إنها من الممكن “أن تكون أيادٍ قُطعت لمنع الشرطة من التعرف على جثث أصحابها الذين قُتلوا لاستخدام أجسادهم في تجارة الأعضاء البشرية”.

يذكر أن المنطقة التي تم العثور فيها على الحقيبة، موطن مجموعة من النازيين الجدد يُطلقون على أنفسهم تسمية ” شولتز خاباروفسك”وهي معروفة باستهداف الأشخاص المثليين، والأقليات العرقية.