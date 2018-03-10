هرب قبل أسبوع من بدء محاكمته.. تعرّف على أكبر سارق بنوك في العالم (صورة)

بعد إدانته غيابًا بالسجن أحد عشر عامًا، صنّفت محكمة بلاكفرايرز كراون، في العاصمة البريطانية لندن، الكساندرو سوفو روماني الجنسية، المحتال الهارب، أنه أكبر سارقٍ للبنوك هاربًا حول العالم.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية اليوم السبت أن سوفو 39 عامًا، خريج برمجة حاسوب وإلكترونيات من العاصمة الرومانية بوخارست، في البداية سرق تفاصيل البطاقات الائتمانية في وطنه، بقيمة 35،000 جنيه إسترليني، وبعد فراره من الشرطة في رومانيا في العام 2003م، استقر في مدينة ريدينج في مقاطعة بيركشاير البريطانية.

وصنع المتهم في بريطانيا كاشطات إلكترونية يمكنها اختراق أجهزة الصراف الآلي، ومحطات دفع تذاكر نقل العمومية والبنزين ذات الدفع الآلي، وباعها في جميع أنحاء أوروبا، وأمريكا الشمالية وآسيا، وكسب من ورائها الملايين.

وحصل على ترخيص قانوني لعمله دون أن يلاحظ أحد أنه مشروع إجرامي، حيث قاد عصابة لإنتاج الكاشطات لأكثر من عقد من الزمان قبل أن يتم القبض عليه من قبل الشرطة البريطانية العام الماضي.

ولكن بعد تعاقد سوفو مع محامية تُدعى بولا سيواكا للترافع عنه مقابل 1000 جنيه إسترليني في اليوم، أطلق سراحه بكفالة، ليتمكن من الهروب من بريطانيا قبل بدء محاكمته بأسبوع، رغم مصادرة جواز سفره، وقالت سيواكا:”ربما هرب مع طائرة خاصة، لأنه كان يتناول دروسًا في الطيران”.

وكشف نيك ويبر خبير تكنولوجيا المعلومات الذي عمل مع الشرطة في قضية سوفو، أن المحتال الروماني بعد فراره من بريطانيا أعاد تنشيط موقعه الإلكتروني لمواصلة بيع كاشطاته بحد أقصى 1500 جنيه إسترليني، وباستخدام عملة البيتكوين الرقمية، مبينًا أن الكاشطات ذهبت إلى جماعات الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب.

وتعتقد الشرطة البريطانية أن المتهم “وصل إلى الخارج باستخدام أوراق مزيفة، ويدير عمله من منطقة صناعية في شنتشن البر الرئيس للصين، بينما يعيش في هونغ كونغ”.