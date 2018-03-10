السعودية.. القبض على بطل مقطع إجبار طفل على التدخين (فيديو)

ألقت قوات الأمن السعودية، اليوم السبت، القبض على رجل ظهر في مقطع فيديو وهو يجبر طفلًا صغيرًا على التدخين بغرض إضحاك جلسائه، بعد الإعلان عن تحديد هويته في وقت سابق.

وبحسب موقع “سبق” المحلي، فقد قامت الجهات الأمنية بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يجبر طفلًا على التدخين؛ وذلك بناء على “توجيه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب”‏.

وأمس الجمعة، أعلنت السلطات السعودية أنها تمكنت من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يجبر طفلًا على التدخين.

فيديو????

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في تصرف يفتقد لأبسط أنواع التربية أب يجعل طفله الصغير يتناول الدخان وسط حضور عدد من أصدقائه.

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.#التدخين pic.twitter.com/WDpcUdmZpn — أخبار عاجلة (@News_Brk24) March 9, 2018

وقالت وزارة العمل والتنمية السعودية إنها “ستستدعي الشخص بالتنسيق مع الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.

وأشارت الوزارة إلى أن قرار الاستدعاء “يأتي تطبيقًا لقوانين حماية الطفل، وحفظ حقوقه، وحمايته من أي إساءة، أو إهمال، أو إيذاء، أو استغلال”.

إلى ذلك، أشار موقع “سبق” إلى أن النيابة العامة توعدت بملاحقة كل من تسول له نفسه الاعتداء على المجتمع والتجاوز بحق الآخرين أو التحريض عليهم، ورصد جميع التجاوزات وملاحقة أصحابها؛ حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة أفراده، مؤكدة أن لديها الإمكانات اللازمة البشرية والتقنية التي تدعم توجهها الجديد، وأنها لن تسمح بالعبث بأمن المجتمع أو الاعتداء على خصوصياتهم ومخالفة الأنظمة.