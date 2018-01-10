مضاربة عائلية بين سعودي وشقيق زوجته تنتهي بحادثة مأساوية

أقدم سعودي في الطائف، أمس الثلاثاء، على قتل زوج شقيقته، بعد أن سدد له طعنة في صدره، إثر شجار نشب بينهما، ما أدى إلى وفاته بمنزل القاتل في منطقة الحوية.

وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط الجاني، فيما فتحت تحقيقًا في الواقعة وباشرت الإجراءات القانونية.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، فإن خلافًا أسريًا نشب بين الجاني (29 عاما) وزوج شقيقته (25 عاما) داخل منزل الأول، حيث أقدم الجاني على تسديد طعنة نافذة اخترقت صدر زوج شقيقته لتودي بحياته على الفور.

وتم إيقاف القاتل وتسليمه للشرطة مع السلاح، حيث من المنتظر تسليم أوراقه للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية حياله.