مصرية تقتل زوجها بعد 15 يومًا من زفافهما بمساعدة عشيقها

بعد أقل من 15 يومًا من الزفاف أقدمت مصرية في بداية العقد الثالث من العمر على قتل زوجها، بمساعدة عشيقها وصديقه، حث ادعت في بداية الأمر تعرضها لهجوم من قبل بعض المجهولين أثاء سيرها برفقته الأمر الذي نتج عنه قتله وسرقة مصوغاتها الذهبية.

بدأت الواقعة بتقديم الزوجة بلاغًا إلى قسم شرطة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية يفيد تعرضها وزوجها لهجوم من قبل بعض اللصوص، نتج عنه سقوطه جثة هامدة بعد ضربه بقطعة خشبية من قبل المهاجمين وسرقة مصوغاتها الذهبية.

على الفور انتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة للمعاينة وسماع أقوال الزوجة وبعض الشهود إلا أنه تم كشف لغز الجريمة بعد يومين من الحادث.

وأظهرت التحريات السرية أن الزوجة “و.م” 21 عامًا تزوجت المجني عليه “ح.ع” 30 عامًا دون إرادتها إلى جانب معلومات أخرى عن وجود علاقة سابقة بينها وبين أحد الشباب الأمر الذي أثار شكوك رجال الأمن حول الحادث.

وبعد ساعات توصل رجال الأمن إلى أن الزوجة شريكة في الحادث حيث تم القبض على عشيقها “م.ع”، ليعترفا بارتكاب الجريمة بمساعدة صديق عشيقها “ك.م” 19 عامًا.

واعترف المتهمون بارتكاب الجريمة بناء على اتفاق مسبق بقيام الزوجة باستدارج زوجها بحجة شراء بعض الأشياء ليلاً، للمكان المتفق عليه وهو ما تم بالفعل بقتل الزوج وأخذ مصوغاتها الذهبية لعدم الشك فيها.

وأشارت الزوجة إلى زواجها من المجني عليه دون إرادتها منذ أسبوعين واتفقت مع عشيقها على الجريمة كي تستطيع الزواج منه فيما بعد.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين الثلاثة على ذمة القضية بعد أن تم التصريح بدفن جثة الزوج.