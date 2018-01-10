بالفيديو.. وافد مصري يحبط عملية سطو مسلح في السعودية

تمكن وافد مصري مقيم في السعودية، من إحباط عملية سطو مسلح على محل لبيع المواد الغذائية في مدينة الخبر، شرق المملكة، بعد أن تمكن من السيطرة على أحد منفذي السطو ومصادرة سلاحه ثم السيطرة على شريكه لحين حضور رجال الأمن.

ووقعت الحادثة صباح يوم الثلاثاء، حيث أظهر مقطع الفيديو الذي صورته كاميرات المراقبة المثبتة في المحل، شخصين ملثمين يقومان بسرقة المحل بعد أن قام أحدهما بإشهار مسدس في وجه البائع.

واستغل وافد مصري كان موجوداً في المحل، خروج أحد المهاجمين منه لنقل جزء من النقود التي سرقها من المحل إلى سيارته في الخارج، لينقض على المهاجم الآخر ويجرده من سلاحه ويسلمه للبائع في المحل بينما توجه هو للسيطرة على المهاجم الآخر وهو ما حدث بالفعل.

ولا حقاً كشفت شرطة المنطقة الشرقية عن تفاصيل الحادثة، وقالت إنها ضبطت المتهمين وهما سعوديا الجنسية رغم تمكنهما من الهرب إلى خارج المحل، مشيرة إلى أن ثلاثة أشخاص تعاونوا على إحباط العملية، ويجري التحقيق مع الجناة.

ومن المرجح أن يحظى الوافد المصري بالتكريم الرسمي في المملكة، بعد أن تم تداول الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وسط إشادات بشجاعة الوافد المصري.