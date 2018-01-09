لصان يقتلان زوجتين “مثليتين” وطفليهما ليسرقا “لعبة” (صور)

قتل لصان زوجتين “مثليتين” وطفليهما بالتبني، ليتمكنا من سرقة لعبة “إكس بوكس” وشاشة تلفاز في ولاية نيويورك الأمريكية.

وذكر موقع “ديلي بيست” الأمريكي، أنه تم العثور على جثمانيْ شانتا مايرز 36 عامًا، وصديقتها براندي ميلز 22 عامًا، وطفليهما شانيس 5 سنوات وإرميا 11 عامًا، خلال عيد الميلاد رغم تنفيذ عملية القتل يوم الـ21 من ديسمبر/ كانون الأول.

وأعلنت سلطات نيويورك، أن اللصين كبلا أقدام الضحايا قبل ذبحهم من الأعناق في شقة بالطابق السفلي ببناية في مدينة “تروي”.

واتهمت هيئة المحلفين، جيمس وايت 38 عامًا وجاستن مان 22 عامًا بالقتل العمد والسرقة والسطو، واعترف وايت ومان بجريمتهما خلال محاكمة يوم الجمعة الماضي.

وكشف ابن شقيق الضحية مايرز للموقع، أن الجاني مان كان صديق ميلز، قائلاً: “لم أره في حياتي من قبل، ولكن بعض أفراد أسرتي يعرفون أنه صديق براندي ميلز”.

ونوه الموقع، إلى أن القاتلين لهما تاريخ إجرامي؛ إذ قضى جيمس وايت 10 سنوات في السجن لطعنه رجلًا، فيما قضى جاستن مان 3 سنوات بعد إدانته بالسرقة.