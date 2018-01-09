قبل هروبه بدقائق.. الأمن الكويتي يقبض على “ثعلب المناديب”

نجحت الجهات الأمنية في الكويت في إلقاء القبض على مزور وثائق مصري قبل إقلاع طائرته بدقائق.

وكانت معلومات وصلت للجهات الأمنية، عن قيام مصري ملقب بين زملائه بـ”ثعلب المناديب”، بتزوير معاملات رسمية وتمريرها في إدارة عمل محافظة الفروانية.

وبعد تحريات مكثفة، اتضح أن المتهم محترف في التزوير نظير تقاضيه أموالًا، وفق صحيفة “الراي” المحلية.

وخضع المصري المشتبه به للمراقبة، حيث تبين أنه يهم بالهروب ومغادرة البلاد، بعد أن شعر أن هناك من يراقب خطواته، وحجز تذكرة بالفعل، لكن الشرطة انتظرته في المطار عند موعد إقلاع طائرته، وقبل انطلاقها بدقائق سقط في كمينهم وتمت إحالته للتحقيق.

وأقر المتهم في التحقيق بفعلته بعد مواجهته بالأدلة، حيث تمكن من تمرير العشرات من المعاملات المتعلقة بإصدار تصاريح عمل جديدة وتجديدها وتحويلها باستخدام آلات طباعة وأدوات تزوير، مقابل حصوله على مبالغ مالية تتراوح بين 300 دينار (ما يعادل 90 دولارًا) إلى 400 دينار (ما يعادل 120 دولارًا) عن المعاملة الواحدة.

وكشف مصدر أمني، أن المتهم يبلغ 45 عامًا وتم تحويله للنيابة، وكان يتعاون مع عدد من الموظفين في إدارة عمله لتمرير معاملاته، حيث إن التحقيقات مستمرة للتوصل إلى شركائه، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.