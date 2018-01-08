محكمة كويتية تقضي بحبس الإعلامي حامد بويابس بتهمة الإساءة للأسرة الحاكمة

قضت محكمة الجنايات الكويتية اليوم الاثنين بحبس الإعلامي والمغرد المثير للجدل حامد تركي بويابس، المتهم بالإساءة إلى الأسرة الحاكمة في الكويت، لمدة سنتين، مع وقف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات.

وقال بويابس في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” عقب إصدار الحكم “لله الحمد والمنّة محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد جعفر تقضي بحبسي سنتين مع ايقاف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات لحسن السير والسلوك في قضية العيب في الذات الأميرية والتطاول على مسند الإمارة اللهم لك الحمد والشكر”.

لله الحمد والمنّة

محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد جعفر تقضي بحبسي سنتين مع ايقاف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات لحسن السير والسلوك في قضية العيب في ذات الأميرية والتطاول على مسند الأمارة

اللهم لك الحمد والشكر — حامد تركي بويابس (@HBuyabes) January 8, 2018

وكانت محكمة الجنايات أخلت سبيل بويابس منذ قرابة شهر بعد اعتقال دام شهرين، مقابل كفالة مالية بقيمة ألف دينار كويتي (أكثر من 3 آلاف دولار)، وحجزت القضية للبت فيها اليوم.

وتم إسناد تهمة الإساءة إلى آل الصباح وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، إلى حامد بو يابس بعد نشره تغريدات مشككة بمصداقية الحكم في الكويت، بالإضافة إلى تحديه أمن الدولة بنشر عنوانه كاملًا عبر صفحته.