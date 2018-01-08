18 قتيلاً بموجة عنف تجتاح الأماكن السياحية في المكسيك‎ (صور)

المصدر: أ ف ب

قُتل 18 شخصًا على الأقل خلال اشتباكات مسلحة دارت في نهاية الأسبوع في منتجعَين مكسيكيين على المحيط الهادئ، تضاف هذه الاشتباكات إلى موجة من أعمال العنف التي تضرب المراكز السياحية في المكسيك.

ففي “أكابولكو” الواقعة بولاية “غيريرو” شن أفراد ميليشيا تُعارض مشروع بناء أحد السدود، هجومًا فجر الأحد استهدف سكان قرية لا كونسيبسيون، الذين كانوا قد تجمعوا للاحتفال.

وقال المسؤول الأمني بالمقاطعة روبرتو الفاريز هيريديا، إن هذا الهجوم المسلح أسفر عن مقتل 8 أشخاص. ثم شن أفراد الميليشيا هجومًا ثانيًا استهدف أفراد الجيش والشرطة المنتشرين في البلدة، لكنّ الشرطة ردت عليهم فأطلقت النار على 3 منهم وقتلتهم.

وأدى اشتباك بين مسلحين وعسكريين من البحرية المكسيكية ليلة السبت، إلى مقتل 7 أشخاص في سان خوسيه ديل كابو (شمال غرب)، وفقًا لما ذكره المدعي العام المحلي.

وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية الفدرالية فقد وصل عدد جرائم القتل في المكسيك بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2017، إلى 23 ألفًا و101 جريمة قتل، في أعلى رقم منذ 1997، حين بدأت السلطات إحصاء هذه الجرائم.

ومنذ إطلاق الرئيس السابق فيليبي كالديرون (2006-2012) حربه على تجار المخدرات بمساعدة الجيش، زادت حدة العنف كثيرًا في المكسيك.

وسمحت العملية العسكرية للسلطات المكسيكية بتوقيف زعماء العديد من كارتلات المخدرات، غير أنها أدت أيضًا إلى تشتت مجموعات إجرامية وتكاثر أعمال العنف في البلاد بحسب خبراء.