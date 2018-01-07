شاب يقتل صديقته في مصر رميًا من شقته (فيديو)

قرّرت النيابة العامة في مصر، الأحد، حبس شاب إثيوبي في بداية العقد الثاني من العمر، بعد قيامه بقتل صديقته الإثيوبية داخل مسكنها في منطقة حدائق المعادي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك عقب اعترافه بتفاصيل الجريمة التي بدأت بخلافات مالية بينهما، تطورت إلى قيامه بإلقائها من الطابق السابع، لتسقط جثة هامدة على الأرض.

وانتابت الأهالي وأصحاب المحلات في منطقة حدائق المعادي، حالة من الذهول، حيثُ فوجئوا بسقوط فتاة على الأرض، لتفارق الحياة على الفور، ليقوم الأهالي بعمل حصار حول العمارة التي سقطت منها، خاصة بعد سماع بعضهم لاستغاثاتها أثناء محاولة إلقائها من شرفة الشقة السكنية.

وأخطر الأهالي رجال الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيثُ تبيّن أن المجني عليها 29 عامًا ربة منزل إثيوبية الجنسية، وتقيم في العقار، وعلى الفور ألقى رجال الأمن القبض على المتهم 21 عامًا طالب إثيوبي الجنسية، بعد أن ارتكب جريمته ثم اختبأ في إحدى خزائن غرف الشقة.

واستمع رجال الأمن لأقوال الشهود، الذين أكدوا استغاثة الفتاة أثناء إلقائها من شرفة الشقة، حيثُ لم تتعد الاستغاثة دقائق قليلة، وسرعان ما سقطت جثة هامدة.

واعترف المتهم أمام رجال الأمن بجريمته، حيثُ أوضح أن خلافًا ماديًا نشأ بينه وبين المجني عليها، حيث تجمعهما علاقة منذُ سنوات، انتهى بالشتائم، ثم إقدامه على التخلص منها بإلقائها من شرفة الشقة التي كانت تسكن بها.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وإحالة جثة الفتاة إلى الطب الشرعي لإعداد تقرير طبي بشأن حالتها.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفتاة وهي معلّقة في شرفة الشقة، بعد إصرار المتهم على إلقائها، ومحاولتها الإمساك لإنقاذ نفسها، حيث قام أحد الجيران بتصوير الموقف، الذي أثار غضب مشاهديه من بشاعته، وصمود الفتاة للتمسك بالحياة دون جدوى.