بسبب علاقة محرمة.. سيدة عربية تساعد ابنتها وعشيقها على قتل زوجها

ألقت الجهات الأمنية في مصر، اليوم الأحد، القبض على سيدة وابنتها وشخص ثالث بعد اتهامهم بقتل زوج السيدة، والذي يعمل أمينًا للشرطة في مركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة.

وأوضحت مصادر أن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا بالعثور على جثة أمين شرطة مقتولًا، في قرية محلة عبيد في مركز إيتاي البارود، مشيرة إلى أن الجثمان كان عليه آثار اعتداءات شديدة وكسور بعظام الجمجمة والأنف ونزيف في الرأس.

وبيّنت المصادر أن فرق البحث تمكنت من فك لغز الجريمة عبر الإيقاع بالمتهمين في القضية وهم زوجة المجني عليه وابنته وشخص ثالث على علاقة غير شرعية بها.

ولفتت إلى أن المتهمين الثلاثة اتفقوا على قتل المجني عليه؛ بسبب تخوفهم من ردة فعله بعد علمه بالعلاقة غير الشرعية بين ابنته والمتهم الثالث.

وأشارت إلى أن المتهمين الثلاثة تربصوا بالمجني عليه أثناء ذهابه للعمل، وهاجموه بعصي وقضيب حديدي متسببين بمقتله، موضحةً أنهم اعترفوا بارتكاب الجريمة وبكافة تفاصيلها.