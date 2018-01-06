آلية مزدوجة لمواجهة الجريمة في كبرى المدن الأمريكية تؤتي ثمارها

تراجع العنف باستخدام الأسلحة في كبرى المدن الأمريكية خلال عام 2017، مع لجوء الشرطة إلى اتباع منهجية مزدوجة لمواجهة الجريمة، تضمنت الاعتماد على أحدث البرامج الإلكترونية مع إعادة تفعيل دور الشرطة المجتمعية، بهدف إعادة بناء الثقة مع جمهور متشكك.

وأرجع رجال إنفاذ القانون والمتخصصون في علم الجريمة الفضل، إلى تلك المنهجية المزدوجة في المحافظة على تراجع معدل الجريمة في نيويورك، المستمر منذ عقود، والحد من العنف باستخدام السلاح في شيكاغو بمعدل 20 في المئة خلال عام 2017.

وشهدت شيكاغو، ثالث كبرى المدن الأمريكية، بناء علاقات بين الشرطة والجمهور، من خلال فعاليات منها حفل بمناسبة عيد الهالوين، أقيم في أحد مراكز الشرطة، في منطقة ترتفع فيها معدلات الجريمة، ونجح في جذب 500 طفل.

ورغم عدم وجود دليل قوي على أثر مثل هذه المبادرات، إلا أن جرائم القتل في شيكاغو تراجعت بمعدل 16 في المئة إلى 650 جريمة، خلال عام 2017 وهذا العدد يفوق مجموع جرائم القتل في نيويورك ولوس أنجليس أكبر مدينتين أمريكيتين.

وبينما يتأرجح معدل الجرائم في شيكاجو تشهد نيويورك تراجعًا مضطردًا فيه، على خلاف ما اشتهرت به في الماضي بأنها عاصمة القتل.

وأعلنت إدارة شرطة نيويورك أمس الجمعة وقوع 290 جريمة قتل خلال عام 2017 بتراجع 13 في المئة مقارنة بعام 2016، و87 في المئة عن عام 1990، الذي وصلت فيه حوادث القتل إلى رقم قياسي هو 2262 جريمة.

وبعد غضب عارم عام على خلفية حوادث قتل الشرطة رجالًا سودًا غير مسلحين، في أنحاء الولايات المتحدة على مدى الأعوام الماضية اقتنعت الشرطة بأهمية دور الشرطة المجتمعية.

وتهدف الشرطة المجتمعية إلى تحسين العلاقات بين الشرطة والمقيمين، في المناطق التي تشهد ارتفاعًا في معدل الجريمة، إضافة إلى الحد من العداء تجاه الشرطة ودعم التعاون معها في كشف الجرائم ومنعها.