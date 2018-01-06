القبض على وافد مسن بالسعودية حول منزله مزرعة مخدرات واحتجز زوجته وابنته (صور)

تمكنت شرطة منطقة الرياض، السبت، من إلقاء القبض على مقيم في العقد السادس من العمر، بعد أن احتجز زوجته وابنته داخل المنزل، وقام بالاعتداء عليهما وضربهما وتهديدهما بالقتل.

وحسب تغريدة للأمن السعودي، جرى توقيف المقيم في مركز الشرطة المختص، وإشعار فرع النيابة العامة في المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شرطة الرياض :

القبض على مقيم في العقد السادس من العمر قام باحتجاز ابنته وزوجته داخل منزلهم والاعتداء عليهن بالضرب والتهديد بالقتل كما عثر بحوزته على عدد ( ٩٢ )حوض صغير تحتوي على ١٨١ شتله لمادة الحشيش المخدر ، جرى إيقافه لدى مركز الشرطة المختص وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة pic.twitter.com/Hd9kceInQA — الأمن العام (@security_gov) January 6, 2018

وقالت الشرطة: إنه “تم العثور بحوزة المقيم على92 حوضًا صغيرًا، احتوت على ١٨١ شتلة لمادة الحشيش المخدر”.