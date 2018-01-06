القبض على وافد مسن بالسعودية حول منزله مزرعة مخدرات واحتجز زوجته وابنته (صور)

القبض على وافد مسن بالسعودية حول منزله مزرعة مخدرات واحتجز زوجته وابنته (صور)

المصدر: فريق التحرير

تمكنت شرطة منطقة الرياض، السبت، من إلقاء القبض على مقيم في العقد السادس من العمر، بعد أن احتجز زوجته وابنته داخل المنزل، وقام بالاعتداء عليهما وضربهما وتهديدهما بالقتل.

وحسب تغريدة للأمن السعودي، جرى توقيف المقيم في مركز الشرطة المختص، وإشعار فرع النيابة العامة في المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقالت الشرطة: إنه “تم العثور بحوزة المقيم على92 حوضًا صغيرًا، احتوت على ١٨١ شتلة لمادة الحشيش المخدر”.

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