“المؤبد” لبحريني باع صديقه “هيروين” فقتله

أيدت محكمة الاستئناف العليا في البحرين حكمًا بالسجن المؤبد على بحريني باع صديقه كمية من الهيروين فمات بسبب جرعة زائدة منها، ثم تركه وشقيقه وآخر بمواقف مستشفى “السلمانية” في سيارته وغادروا.

وكشف في التحقيقات، أن المتوفى “توجه إلى شقة المتهم الأول مع شقيقه (المتهم الثاني)، حيث باع المتهم الأول المتوفى كمية من المخدرات وتم تعاطيها داخل السيارة، ونتيجة تناوله جرعة زائدة تدهورت حالته، فقام الأول وشقيقه (المتهم الثاني) بنقله إلى مستشفى “السلمانية” والاتصال بالمتهم الثالث للحضور إليهم وأخذهم في سيارته”.

وأفادت الشرطة “أن المتهم الأول أقر عند سؤاله ببيع المخدر وتعاطيه”، فيما تبيّن من تقرير الطب الشرعي أن الوفاة وقعت بسبب تعاطي المتوفى جرعة زائدة من المخدر.

وأكدت التحريات أن المتهم الثالث كان برفقة الأول والثاني والمتوفى وجميعهم يتعاطون المخدرات، بينما اعترف المتهم الأول بحيازة المخدرات بقصد البيع والتعاطي، وثبت أنه باع “الهيروين” للمتوفى، وقال إنه يتعاطى منذ عام 1995 ولكنه يبيع المخدرات منذ 3 أشهر فقط.