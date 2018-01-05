الإعدام شنقًا لمصري قتل طليقته بعد الزواج من والدتها

قضت محكمة مصرية، مساء الخميس، بالإعداء شنقًا، بحق خمسيني قتل طليقته التي انفصل عنها ثم تزوج والدتها، وعاش معها في نفس العمارة السكنية التي تجمعهما.

وجاء حكم محكمة جنايات الجيزة بعد أن اعترف المتهم “م.س” بارتكاب جريمته ضد طليقته” غ.ع” البالغة 20عاماً، بتسديد طعنات لها أثناء قدومها إلى شقته التي يسكن بها هو ووالدتها بعد زواجه منها.

وبدأت القضية بزواج المتهم من المجني عليها، ثم سرعان ما دبت الخلافات بينهما، كونه يقيم بنفس العمارة التي تقيم بها هي ووالدتها بعد وفاة والدها، لينتهي الأمر بالطلاق، ثم زواجه من والدتها.

وفي أحد الأيام ذهبت المجني عليها للمنزل، لتقابل طليقها، لتنشب بينهما مشادة وشتائم على فعلته من زواجه بوالدتها، واتهامها له بعدة اتهامات عن وجود علاقة بوالدتها قبل طلاقها، لينتهي الأمر بتسديد طعنات لها، لفظت على إثرها أنفاسها الأخيرة.

وقالت والدة المجني عليها في خلال التحقيقات إن “المتهم تزوج من ابنتها، وحدث الطلاق بينهما كونها لم تفهمه، فأرادت الزواج منه رغم أنه تكبره بعشر سنوات”.