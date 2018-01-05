مصري يروي تفاصيل اغتصاب طفلته على يد “أستاذ مدرسة”

تعرضت طفلة معاقة ذهنيًا للاغتصاب في مدرسة إعدادية بمحافظة الإسكندرية، بعد استدراجها من قبل مدرس لغة إنجليزية.

وروى والد الطفلة، تفاصيل الواقعة، لافتًا إلى أن الواقعة تعود إلى 13 كانون الأول/ ديسمبر 2017، حيث جاءت الطفلة إلى المنزل في حالة انهيار وإعياء ولا تستطيع التحدث.

وأوضح، أنه اكتشف استدراج مدرس اللغة الإنجليزية لابنته إلى حجرة فارغة في المدرسة الإعدادية بعد انتهاء اليوم الدراسي واعتدى عليها جنسيًا، الأمر الذي تسبب لها في تهتك بغشاء البكارة وجروح وكدمات.

وأكد والد الطفلة، في تصريحات تلفزيونية، أن “الطب الشرعي أكد صحة واقعة الاعتداء الجنسي على نجلته، مشيرًا إلى أنها “حاصلة على 3 شهادات تقديرية وملتزمة في الحضور بالمدرسة، ولم تتغيب يومًا، ورغم ذلك قدمت مديرة المدرسة شهادتين الأولى تؤكد أنها منقطعة والأخرى بأنها تغيبت خلال يوم الواقعة لتبرئة المدرسة والمدرس من الحادث”.

ونوه إلى أن “حادثة الاعتداء الجنسي على ابنته ليست الأولى، والأمر تكرر قبل ذلك مع طفلتين أخرتين”، مشددًا على أنه “لديه كافة الأدلة التي تثبت أن ابنته غير منقطعة عن الحضور”.