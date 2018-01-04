شقيقان خليجيان يتبادلان الطعن بالسكاكين في دبي

نظرت محكمة الجنايات، في دبي بدولة الإمارات، أمس الأربعاء، في قضية قتل شاب خليجي، يبلغ من العمر 21 عامًا، لشقيقه الذي يكبره بعامين، طعنا بسكين، خلال شجار نشب بينهما في منزل عائلتهما؛ بسبب مركبة والدهما.

وكشفت النيابة العامة، وفق صحيفة “البيان” المحلية، أن المتهم كان متعاطيًا للمخدر وقت وقوع الجريمة، متهمة صديقه بالتستر عليه؛ نظرًا لأنه لم يقم بتبليغ الجهات الأمنية بالواقعة، مبينة أن الأخير يتعاطى المخدرات أيضًا.

وفي التفاصيل، نشبت مشادة كلامية بين المتهم وشقيقه داخل منزل العائلة، بحضور صديق المتهم، وذلك بشأن مركبة والدهما، حيث رفض المتهم تسليم المجني عليه مفاتيح السيارة؛ فتشاجرا، ثم توجها إلى الخارج وبحوزة كل منهما سكين، وخلال الشجار تبادلا الطعن بالسكاكين، فوجه المجني عليه طعنة إلى صدر المتهم، فيما وجه المتهم عدة طعنات للمجني عليه في جسده؛ أدت إلى وفاته، بعد نقله إلى المستشفى.

ولاذ المتهم وصديقه بالفرار، بعد أن أدخلا المجني عليه العيادة الطبية، وتخلصا من أداة الجريمة، برميها في الطريق.

وقال شرطي حضر التحقيقات، إنه لما انتقل إلى المستشفى؛ إثر بلاغ عن تعرض شخص لطعن، شاهد المجني عليه وهو في حالة حرجة، فيما كان شقيقه المتهم متواجدًا في مكتب الشرطة داخل المستشفى؛ للاستجواب، كونه الشخص الذي أحضر المجني عليه، وتم الاشتباه به؛ كونه يشبه المجني عليه، لافتًا إلى أن المتهم لاذ بالفرار؛ عندما شاهد رجال الشرطة.