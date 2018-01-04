أرسلت له 2000 دولار.. شاب يبتز فتاة بـ”فخ” الزواج في دبي

ألقت شرطة دبي في دولة الإمارات، القبض على شاب عربي عاطل عن العمل؛ بتهمة ابتزاز وتهديد فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تلقيها بريدًا إلكترونيًا من الضحية، مرفقًا بكافة المستندات التي تثبت ابتزازها وتهديدها من قبل شخص في دبي.

وفي التفاصيل، تلقت الشرطة بلاغًا من فتاة، تستنجد فيه بالشرطة، وتفيد بأنها تتعرض للابتزاز والتهديد من أحد الأشخاص، قبل أن ترسل اسمه، وهو عربي الجنسية، مؤكدة أنها تعرفت إلى المتهم عبر مواقع التواصل ووعدها بالزواج، ثم نشأت بينهما قصة حب، وتبادلا الصور، وقامت بدورها بإرسال بعض الصور الخاصة له، كما تحدثوا عبر برنامج محادثات آخر، وفق صحيفة “البيان” المحلية.

وقدمت الفتاة مستندات تثبت كلامها، ومنها إيصال إرسال 2000 دولار إلى الشاب المتهم بعد التهديد، مؤكدة أنها تعيش في حالة رعب، وإثر ذلك، تم تشكيل فريق بحث، تمكن من تحديد هوية الشاب الذي يقيم في الدولة منذ سنوات، حيث تبين أنه ترك عمله منذ 5 أشهر.

وبعد تحديد مقر سكنه، ألقي القبض عليه وتم تحريز هاتفه، وعند مواجهته بالأدلة، اعترف أنه يستدرج بعض الفتيات عبر مواقع التواصل؛ بحجة رغبته في الارتباط.