على خلفية جريمة سابقة.. عربي يفشل في “الانتقام” من ابن بلده في الكويت

قالت الشرطة الكويتية إنها تبحث عن وافد مصري فار، متهم بالشروع بقتل مواطن من بلده، على خلفية قضية “ثأر”، إثر مشكلة حدثت في قريتهما في مصر.

ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن الإدارة العامة للمباحث الجنائية قولها إن “عمليات الداخلية تلقت بلاغاً بوقوع مشاجرة في ساحة ترابية بمنطقة “خيطان”، جنوب مدينة الكويت.

وتابعت: “وجد عناصر الأمن وافدًا مصريًا مصابًا بجروج، إثر طعنة تلقاها في منطقة الخصر”، لافتة إلى أن المصاب نقل إلى المستشفى للعلاج.

وأضافت الصحيفة، أن الوافد المصاب زعم أن الشخص الذي طعنه ينحدر من قريته، وأن هناك مشاكل بين عائلتيهما.

وأوضح الوافد المصاب، أن شقيقه قام قبل فترة بضرب شقيق الجاني وأفقده بصره، مدعيًا أنه “يريد الانتقام”.