أمريكية تتعرض لإطلاق نار أثناء بث مباشر على “فيسبوك” (فيديو)

تلقت سيدة أمريكية، تبلغ من العمر 27 عامًا، طلقة نارية في ذراعها خلال بث مباشر عبر حسابها على “فيس بوك“.

وبحسب صحيفة “شيكاغو تربيون”، كانت الضحية تتشاجر مع امرأة أخرى جالسة داخل سيارة في إحدى شوارع شيكاغو يوم الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وأظهر مقطع الفيديو إخراج السيدة بندقية لتطلق النار على ذراع الضحية بعدما تبادلتا الشتائم.

وعندما رأت الضحية البندقية سخرت من السيدة، قائلة: “تملكين بندقية؟ ماذا ستفعلين بها؟ أنا لست قلقة منها”،

ولكن عندما تلقت طلقة نارية صرخت قائلةً: “إنها ضربتني. اتصلوا بالشرطة.”

وقال المتحدث باسم شرطة شيكاغو أنتوني جوجليلمي للصحيفة: “حتى هذه اللحظة ليس لدينا سبب يجعلنا نشك في عدم كون مقطع الفيديو حقيقيًا، الضحية في تلك الحالة تعرف المعتدية، ونعمل حاليًا على تحديد موقعها.”

ونوهت الصحيفة بنقل المصابة إلى المستشفى حيث تحسنت حالتها.