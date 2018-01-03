سرقة أغلى زجاجة “فودكا” في العالم (صور)

أقدم لصان على سرقة أغلى زجاجة “فودكا” في العالم، اقترضتها إحدى الحانات الشهيرة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، من مالكتها شركة “روسو بالتيك” الروسية لصناعة السيارات للعرض المؤقت.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الزجاجة يصل سعرها إلى 960 جنيهًا إسترلينيًا، أي ما يعادل 1297.03 دولار أمريكي، حيث تزينت الزجاجة بنحو 6.6 رطل من الذهب، و6.6 رطل من الفضة، ورُصّع غطاؤها بالألماس، وصممتها الشركة الروسية لتوضع على مقدمة السيارات الفاخرة.

وبينما فتحت الشرطة الدنماركية تحقيقًا، أعلن بريان إنغبرغ صاحب الحانة، عن مكافأة مالية للعثور على سارقيها، لافتًا إلى أنها الزجاجة الوحيدة التي سرقت من حانته.

وأوضح إنغبرغ أن كاميرات المراقبة داخل الحانة رصدت السارقيْن، حيث كان كلاهما مُقنع الوجه، ويرتديان قبعات بيسبول وقفازات وقميصًا ثقيلًا.