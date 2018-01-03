السجن 7 سنوات لحدث هتك عرض طفل في مصر

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بسجن حدث يبلغ من العمر 16 عامًا مدة 7 سنوات، بعد إدانته في واقعة هتك عرض طفل عمره 7 سنوات، في مدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة جنوبي القاهرة.

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها بعد اطلاعها على التقرير الطبي وطلبات أسرة المجني عليه، وكذلك دفوع محامي الجاني.

يشار إلى أن واقعة هتك عرض “طفل أكتوبر” جرت منذ أسابيع، بعدما قام الجاني باستدراج المجني عليه لشقة مهجورة وقام بالاعتداء عليه جنسيًا وهتك عرضه، في حين أحالت النيابة العامة حينها أوراق القضية والمتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبة الجاني.

وشهدت النيابات والمحاكم المصرية خلال الآونة الأخيرة العديد من بلاغات هتك عرض أطفال في مختلف أنحاء مصر، صدر في شأنها بعض الأحكام القضائية.

وبعدما تزايدت تلك الجرائم خلال الفترات الأخيرة، طالبت الحكومة المصرية برفع عقوبات الاعتداءات الجنسية مع سن تشريع يضع عقوبة قاسية للاعتداء على الأطفال، بالتوازي مع ضرورة وجود مسار توعية للحد من تلك الظاهرة، فضلًا عن وجود مسؤولية أسرية تقع على كاهل الأسرة.