إنقاذ “إعجازي” لجنين داخل رحم أمه إثر مقتلها بالرصاص

قتلت سيدة أمريكية حامل بعد إطلاق النار عليها من مجموعة من اللصوص، اقتحموا منزلها بقصد السرقة، ليلة أمس، في منطقة “كولومبوس” بولاية أوهايو الأمريكية.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية إن “السيدة كانت حاملًا في الأسبوع الـ 35 عندما قُتلت في منزلها، وقتل معها شخص مجهول بينما أُصيب شخص ثالث إصابات خطيرة، بحسب شرطة المدينة.

وعلى الرغم من وفاة الأم، إلا أن الأطباء تمكنوا بشكل لا يصدق من توليدها وإنقاذ جنينها، الذي يكافح الآن من أجل البقاء على قيد الحياة.

وقال أحد أفراد الشرطة إن شخصًا لقي مصرعه في مكان الحادث، بينما نُقل اثنان آخران، بينهما السيدة الحامل إلى مستشفى “ماونت كارميل ويست”.

وأضاف: “للأسف لم يستطع الأطباء إنقاذ الأم، التي لم يُكشف عن هويتها حتى الآن، ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها، وبعد إنقاذ طفلها، تم نقله إلى مستشفى “نيشنوايد” للأطفال.

وتواصل الشرطة التحقبق في حادث إطلاق النار، الذي يُحتمل أنه وقع خلال عملية سرقة، وتبحث عن سيارة دفع رباعي فضية أو رمادية اللون، كما تقول الشرطة إن هناك احتمالية وجود ثقوب رصاص بالجانب الخاص بالراكب.