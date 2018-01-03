دبي.. مسن يهتك عرض مراهقة خليجية في البحر

تنظر جنايات دبي في دولة الإمارات قضية ستيني خليجي، اعتاد التحرش بالنساء والمراهقات على الشاطئ، اتهم أخيرًا بهتك عرض مراهقة خليجية، أثناء وجودها في البحر، وأجبرها على ارتكاب ممارسات مخلة.

وكشفت المجني عليها في التحقيقات، بحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، أنها كانت تتواجد على الشاطئ برفقة صديقتها حين حضر المتهم وعرض على صديقتها لعب كرة الطائرة فوافقت، ثم عرض عليها تجربة العوامة المائية في البحر، فقبلت أيضًا، ودخلت معه إلى البحر وركبت العوامة فاختل توازنها فأمسك بيدها، ثم أجبرها على ارتكاب تصرفات صدمتها، لكنها لم تستطع التصرف وتخليص نفسها من شدة الصدمة.

بدورها، ذكرت صديقتها، أن المتهم طلب من المجني عليها ركوب العوامة، وبعد دقائق عادت صديقتها وكانت مرتبكة وتؤشر بعينيها لكنها لم تفهمها، فسحبتها وحاولت إبعادها لكن المتهم سحب يدها الأخرى، ثم عادت المجني عليها خائفة ترتجف، وأخبرتها أن المتهم ارتكب معها تصرفات سيئة في البحر، فأبلغت حارس الشاطئ.

وتوجه حارس أمن الشاطئ إلى المنطقة بعد البلاغ، فشاهد الفتاة خائفة، وأخبرته بما حدث، وأشارت إلى المتهم الذي كان جالسًا بالقرب منهما، فتوجه إليه وسأله عن الواقعة فطلب المتهم الحديث مع المجني عليها لكنها رفضت، لافتًا إلى أن المتهم صاحب سوابق في التحرش، وسبق إلزامه بالتوقيع على أكثر من تعهد.

فيما قال شاهد من شرطة دبي إن “المتهم اعترف بأنه عرض على المجني عليها ركوب العوامة”.