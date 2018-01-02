محكمة كويتية تغرم الكاتب فؤاد الهاشم لإساءته إلى وكيل وزارة الداخلية

قضت محكمة الجنح في الكويت، اليوم الثلاثاء، بتغريم الكاتب فؤاد الهاشم مبلغ 3 آلاف دينار (نحو 10 آلاف دولار) بتهمة الإساءة إلى وكيل وزارة الداخلية، اللواء مازن الجراح، في “تويتر” والمساس بكرامته.

وقال المحامي حسين العصفور الموكل من قبل اللواء الجراح: إن “محكمة الجنح تقضي بتغريم الكاتب فؤاد الهاشم 3000 دينار للإساءة والمساس بكرامة الشاكي وقبول الدعوى المدنية”.

ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن المحامي العصفور قوله: إن “فؤاد الهاشم عمد إلى تدوين عبارات مسيئة لموكله وماسة بكرامته”.

ولا تعتبر هذه القضية الوحيدة التي تعرض لها الهاشم، فقد اتهم في عدة قضايا أبرزها إساءته للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى القضية المرفوعة ضده من قبل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني، بعد اتهام الهاشم له “بإقامة علاقات غير شرعية مع إسرائيل”.

يذكر أن الهاشم كان من أبرز الكتّاب في جريدة “الوطن” الكويتية، قبل أن تتم إقالته منها عام 2013 على خلفية مقالة مثيرة للجدل.