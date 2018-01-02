إخلاء سبيل المتهمين بالإساءة لولي العهد في الكويت

أخلت النيابة العامة في الكويت، اليوم الثلاثاء، سبيل المتهمين بإعداد وبث مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إساءة لولي العهد الشيخ نواف بن الأحمد الجابر الصباح.

وجاء قرار النيابة بإخلاء سبيل المتهمين، الذين تم حجزهم قبل أيام، مقابل كفالة مالية لكل منهم، بقيمة 500 دينار (نحو 1600 دولار)، وفقًا لصحيفة “الوطن” الكويتية.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قد أعلنت قبل أيام، “ضبط 4 من المتهمين ببث الفيديو، معلنةً البحث عن المتهم الخامس الهارب، والمتواري عن الأنظار”، مبينةً أن “المتهمين اعترفوا بارتكابهم للواقعة، مع تحديد دور كل منهم عند ارتكاب الجريمة”.

وذكرت الوزارة، أن “المتهمين بإعداد وبث الفيديو، يشغلون وظائف حكومية مختلفة، لدى مؤسسات مهمة في الدولة”.

ونقلت صحيفة “الرأي” الكويتية، المقربة من وزارة الداخلية، عن مصدر مطلع، قوله إن “المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة، خلال متابعتهم فعاليات افتتاح بطولة خليجي 23، من خارج ستاد جابر في ديوانية أحدهم بمنطقة سلوى، وأدلوا باعترافات تفصيلية حول كيفية تعديل حجم الفيديو الأصلي، لتقريب مشاهد معينة فيه، بعد ملاحظتهم لبعض اللقطات”.

وفيما لم تبين وسائل الإعلام تفاصيل حول مقطع الفيديو المقصود، ذكر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن “المقطع المقصود، هو مقطع الفيديو الذي أظهر مخاطبة ولي العهد لأحد الأشخاص القريبين منه؛ لتنبيه وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، لتغيير مكانه الذي سبب عرقلة لمرور الوفود الرسمية المشاركة في افتتاح كأس خليجي 23”.