المغرب.. أحكام بالسجن على شبان بايعوا البغدادي

أصدرت محكمة مغربية أحكامًا بالسجن تتراوح بين 8 إلى 12 عامًا، بحق شابين يدرسان بشعبة العلوم الفيزيائية بكلية العلوم في مدينة تطوان، بعد إدانتهما بـ”الإرهاب”.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب في إحدى محاكم الاستئناف، قد دانت الطالبين الجامعيين بالإضافة إلى نادل في أحد المقاهي، بتهم “مبايعة زعيم تنظيم داعش، وصناعة مواد متفجرة بهدف تنفيذ عمليات إرهابية في البلاد”.

ووفق لائحة الاتهام فإن “الثلاثة خططوا لارتكاب عمليات إرهابية في البلاد، في إطار ما يعرف بخطة (الذئاب المنفردة)، بعدما تعذر عليهم ماديًا الالتحاق بالتنظيم في جبهات القتال” .

وأشارت اللائحة إلى أن “المتهم الأول حث زميله في شعبة العلوم الفزيائية والكيميائية على سرقة بعض الأجهزة من مختبر الكلية، كـ”الأمبير متر” الخاص بالتحكم في شدة وتقليص قوة التيار الكهربائي، إضافة إلى مادة “الدوليو” وهواتف نقالة، بهدف إعداد وصفة للمتفجرات يتم التحكم فيها عن بعد.”

“ومن التهم المنسوبة للطالب الذي حكم بـ12عامًا وهو من مواليد 1991، أنه استخدم شبكة الإنترنت للبحث عن وصفات لصنع المتفجرات وتحميلها، وقام بمبايعة زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، ودعا إلى محاربة مظاهر الرذيلة في المغرب بكل الوسائل”.

وبحسب اللائحة الاتهامية فإن ” الخلية وضعت خططًا كثيرة لعملياتها، كانت ستسعى لتنفيذ الممكن منها، كتفجير فندق يعرف بإقبال كبير من السياح الأجانب في مدينة تطوان، ومقرات الأمن ومعبد يهودي ومنتجعات ومطاعم في مدن شمال المغرب ووكالات بنكية، بالإضافة إلى التخطيط لتصفية سياح ومسؤولين أمنيين، من بينهم شرطيون من عائلة أحد المتهمين، وكان من ضمن خططهم التسلل إلى ثكنة عسكرية وسرقة السلاح”.

يشار إلى أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، تمكن عام 2017 من تفکیك 9 خلايا إرھابیة، وإيقاف 186 متهمًا، واعتقال 20 شخصًا عادوا إلى المغرب من إحدى بؤر التوتر.