جريمة صادمة.. خليجي يقدم على قتل شقيقته الأربعينية

أقدم رجل خليجي، اليوم الإثنين، على قتل شقيقته البالغة من العمر 42 عامًا بطلقة نارية في بطنها، في منطقة صباح الناصر التابعة لمحافظة الفروانية في الكويت.

وقال مصدر أمني إن “الجاني كويتي الجنسية وهو في العقد الرابع من عمره سلّم نفسه للأجهزة الأمنية في مخفر الفروانية معترفًا بقتله شقيقته”، وفقًا لصحيفة “الوطن” الكويتية.

وأضاف المصدر أنه “تم نقل الجثة إلى المستشفى بعد توجّه رجال الأمن وسيارة الإسعاف إلى مكان الجريمة”.

وفيما تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبر الحادثة وسط تفاعل بين النشطاء، إلا أنه لم يتم الكشف عن أسباب قتل الرجل شقيقته حتى الآن.