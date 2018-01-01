بينهم والداه وأخته.. اعتقال فتى أمريكي قتل 4 أشخاص

قال مدعون اليوم الإثنين، إن الشرطة اعتقلت فتى عمره 16 عامًا يُشتبه بقتله أربعة أشخاص بينهم والداه وأخته ببندقية في منزلهم بولاية نيوجيرزي الأمريكية عشية احتفالات العام الجديد.

وقال مكتب مدّعي مقاطعة مونماوث في بيان ” إن ضباطًا من شرطة لونغ برانش ومكتب قائد شرطة مقاطعة مونماوث انتقلوا إلى مكان الحادث بعد تلقي بلاغ قبيل منتصف الليل ووجدوا الضحايا”.

وأضاف البيان” أن “المشتبه به الذي لم يُكشف النقاب عن هويته اعتُقل في المنزل دون مقاومة”.

وحدّدت السلطات الضحايا ووزّعت أسماءهم وهم ستيفن كولوغي(44 عامًا)، والد المشتبه به، وأمه ليندا كولوغي(42 عامًا) وأخته بريتاني كولوغي(18 عامًا) وماري شولتز(70 عامًا) وهي من أصدقاء العائلة.

وقال البيان إن الجاني استخدم على ما يبدو بندقية نصف آلية من طراز “سينتشري أرمز.”