الأردن.. محكمة أمن الدولة تقضي بحبس موظف حكومي أدين بالترويج لـ”داعش”

حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الإثنين، على موظف حكومي أردني، بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات؛ بعد إدانته بتهمة الترويج لتنظيم داعش المتشدد.

ونقل موقع “عمون” الأردني الإخباري، عن لائحة الاتهام، أن “المتهم، الذي يعمل موظفًا في وزارة الأوقاف، بدأ منذ العام 2015، بالولوج لمواقع داعش على الإنترنت؛ نتيجة الأحداث الجارية في سوريا والعراق، والاطلاع على إصداراته وعملياته العسكرية، حتى اعتنق فكر التنظيم، وأصبح من مؤيديه”.

وبحسب اللائحة، فإن “المتهم، بدأ بتبادل إصدارات التنظيم؛ بقصد الترويج له”، مبينة أنه “اعتاد في لقاءاته مع أصدقائه، على تزيين صورة التنظيم، حتى تم إلقاء القبض عليه ومحاكمته”.