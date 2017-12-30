تحرير نجل رجل أعمال سعودي من مختطفيه في مصر

نجحت أجهزة الأمن المصرية في تحرير نجل رجل أعمال سعودي اختطف في وقت سابق بمصر بهدف الحصول على فدية من أسرته، بحسب مصدر أمني.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة لـ إرم نيوز إن فريقًا أمنيًا نجح في تحرير طفل نجل مليونير سعودي اختطف قبل يوم بمركز أبو النمرس جنوبي الجيزة بغرض الحصول على فدية كبيرة.

وأشار المصدر إلى أن مساعد وزير الداخلية كلّف فريقًا أمنيًا عقب تلقيه إخطارًا بتقدم سيدة سعودية ببلاغ يفيد باختطاف طفلها “6 سنوات”، حيث طلب الخاطف الحصول على فدية 600 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه.

وأضاف أن قوات الأمن عقب جمع التحريات ألقت القبض على الخاطف أثناء تلقيه مبلغ الفدية من خال الطفل فيما قال المتهم إنه أقدم على الواقعة لمروره بأزمة مالية وعلمه بثراء والد الطفل وإقامة الأم بمفردها في القاهرة.