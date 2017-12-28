الإمارات.. خليجي يحرر شيكًا بـ800 ألف دولار ويقدم بلاغًا كاذبًا بفقدانه

غرمت محكمة الجنايات بعجمان، في الإمارات، خليجيًا يبلغ 77 عامًا، بمبلغ 32 ألف درهم (ما يعادل 8600 دولار)، وإحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة؛ بعد أن أقدم على تحرير شيك بقيمة 3 ملايين درهم (ما يعادل 822 ألف دولار)، ثم أبلغ الجهات الأمنية، كذبًا، بفقدانه.

وفي التفاصيل، وفق صحيفة “البيان” المحلية، فإن المتهم منح سيدة خليجية شيكًا مسحوبًا على أحد البنوك الوطنية، بمبلغ 3 ملايين درهم، وذلك مقابل معاملة عقارية تمت بينهما.

وبعد انتهاء المعاملة وتحرير المتهم للشيك، قام بفتح بلاغ بمركز الشرطة، زعم فيه أنه فقد الشيك الذي حرره، رغم تسليمه لأحد المكاتب العقارية في عجمان، وعند إيداع الشيك في المصرف للسحب، ارتجع لعدم توافر القيمة المطلوبة في الحساب.

وتمت إحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية، وإلزام المتهم بدفع رسوم الدعوى الجزائية.