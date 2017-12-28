إلغاء حكم حبس ريهام سعيد بتهمة التشهير بـ”زينة”

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد من اتهامهما بتشويه سمعة الفنانة “زينة”؛ على خلفية قضية إثبات نسب طفليها للفنان أحمد عز.

وأصدرت محكمة جنح مستأنف الهرم، اليوم، حكمًا ببراءة الإعلامية ريهام سعيد، وقبول استئناف قدمه دفاع المتهمة، على حكم محكمة أول درجة، بحبسها 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه.

وكان محامي الممثلة زينة عاصم قنديل، قدم بلاغًا للنائب العام ضد ريهام سعيد، والصحفي أحمد الهواري رئيس تحرير وشوشة، يتهمهما بتشويه سمعة موكلته، خلال إحدى حلقات برنامج “صبايا الخير”، المذاعة بتاريخ 5 مارس 2014، على قناة النهار.

وقال المحامي في بلاغه، إن ريهام قامت بتشويه سمعة موكلته، والتشهير بها، في إحدى حلقات برنامجها “صبايا الخير”، المذاع على فضائية النهار.

وأضاف قنديل: “ريهام استضافت الصحفي أحمد الهواري، الذي تحدث معها عن مشكلة زينة مع أحمد عز، مدعيًا أن موكلتي كانت على علاقة برجل أعمال، وهو والد طفليها”.