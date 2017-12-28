مقتل مذيعة تلفزيون روسية على يد زوجها وأمام طفلها (صور)

قتل مواطن روسي زوجته، مذيعة التلفزيون الشهيرة زانا فيبر، رميًا بالرصاص أمام طفلهما البالغ من العمر 9 سنوات؛ بحسب ما نقلته صحيفة “ميرور” البريطانية.

وأوضحت الشرطة الروسية، أن أناتولي ليونتيكوف “36 عامًا”، أطلق النار على فيبر” 29 عامًا”، من مسافة قريبة خلال خلاف بينهما على حضانة الطفل.

وهرب ليونتيكوف بعد ذلك مع ابنه، الذي شاهد جريمة قتل والدته، التي توفيت في طريقها إلى المستشفى جنوب روسيا، فيما سلم نفسه للشرطة، بعدما اطمأن على بقاء ابنه مع أسرته، وفقًا للصحيفة.

وقال أحد أصدقاء الأسرة إن الزوجين انفصلا عن بعضهما، دون طلاق رسمي منذ عامين، لافتًا إلى محاولات الأم منع زيارة “ليونتيكوف” بشتى الطرق؛ لكي لا يرى ابنه.