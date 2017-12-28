خليجي يقتل زوجته وجنينها في الكويت.. ومغردون: الضحية سعودية

صُدم الشارع الكويتي، اليوم الخميس، بعد الإعلان عن جريمة قتل بشعة، راحت ضحيتها سيدة وجنينها.

وتحفظ الأمن على مواطن عشريني؛ بعد أن قام بقتل زوجته الحامل في شهرها السادس وجنينها، إثر خلاف عائلي، دفع الجاني إلى خنق زوجته، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في مستشفى الجهراء، وتم تسجيل قضية قتل عمد.

وقد تداول ناشطون ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر أنباء تفيد بأن الضحية سعودية، فيما لم يكشف الأمن الكويتي عن جنسية القتيلة واكتفى بوصفها بأنها سيدة خليجية.

ووفقًا لجريدة الأنباء المحلية، التي نقلت عن مصدر أمني قوله، إن رجال أمن مخفر تيماء فوجئوا بشخص يدخل عليهم ويصيح قائلًا: “ذبحت زوجتي”، وعند تحقق رجال الأمن من حقيقة الادعاء، تم نقل المرأة التي تبين أنها خليجية، وحامل في الشهر السادس إلى مستشفى الجهراء؛ ليتبين أنها قد فارقت الحياة برفقة جنينها.

وأضاف المصدر، أن رجال الامن قاموا بالتحقيق مع الشاب، الذي تبين أنه كان في حالة غير طبيعية، ولم يقم بالرد على أسئلة التحقيق، وتم نقله إلى الجهات المختصة، والتحفظ عليه في انتظار تحسن حالته السيئة لإخضاعه للتحقيق.