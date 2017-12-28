الأمن المصري يعتقل ضابط شرطة قاد “عصابة” لسرقة المواطنين

ألقت أجهزة الأمن في مصر، الأربعاء، القبض على ضابط شرطة يقود تشكيلاً عصابيًا تخصص في السرقة والنصب على المواطنين.

وقررت النيابة العامة في مصر حبس ضابط الشرطة و5 آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية لمعرفة تفاصيل القضية، التي أثارت غضب المواطنين في منطقة “المرج” شرقي العاصمة.

وكانت دورية أمنية ألقت القبض على الضابط وبقية التشكيل وأحالتهم إلى النيابة العامة التي أثبتت تحقيقاتها ارتكاب التشكيل عمليات سرقة ونصب بالملايين على مواطنين.

وانتشرت في مصر مؤخرًا عمليات نصب واحتيال عديدة لأشخاص ينتحلون صفات ومناصب سيادية، لكن واقعة تورط شرطي رفيع في تلك العمليات من الحالات القليلة.