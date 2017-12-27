مراهق يقتل شقيقته بسبب حاسوب

أقدم مراهق فرنسي، 15 عامًا، على قتل شقيقته، 19 عامًا، طعنًا بسكين إثر خلاف نشب بينهما حول استعمال الحاسوب.

وفي التفاصيل، ذكرت الشرطة الفرنسية أن والد الفتاة اتصل برجال الإنقاذ في بلدة “سارتروفيل” (منطقة إيفلين في وسط فرنسا الشمالي) حيث تقيم الأسرة وطلب منها الحضور لإنقاذ ابنته من بعض الآلام، دون أن يذكر مزيدًا من المعلومات.

ونقلت أ.ف.ب. عن الشرطة أنه عند وصول المسعفين، لاحظوا وجود جرح غائر في صدر الفتاة، فقدّموا لها الإسعافات الأولية، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها البليغة.

وأكدت التحقيقات الأولية مسؤولية الأخ الأصغر عن قتلها، كما تم العثورعلى أداة الجريمة.