الإمارات.. ضبط الإعلامي محمد نجيب لنشره تغريدة عنصرية بحق البشير

أمرت النيابة العامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي بضبط وإحضار أحد أعضاء أسرة الإعلام الرياضي، وذلك على خلفية استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي؛ لنشر تغريدة تضمنت ألفاظًا وتعابير عنصرية.

وذكرت النيابة، في بيان، أن ما أقدم عليه الإعلامي يعتبر سلوكًا مجرّمًا؛ وفق قانون مكافحة التمييز والكراهية، إضافة إلى استخدامه التقنيات الحديثة في الجريمة، وهي وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت نيابة أبوظبي أن القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة، وضع حدودًا صارمة لمنع أي سلوكيات من شأنها بث التفرقة داخل نسيج مجتمعها الغني بتنوعه، مشيرة إلى أن المكانة العالمية لدولة الإمارات في مؤشر سيادة القانون، يؤكد نجاحها في بسط الحماية القانونية على أفراد المجتمع كافة بمختلف انتماءاتهم. وأضافت النيابة أن احترام خصوصية الآخر، واختلافه تحت مظلة القانون، ساهم بفاعلية في تحقيق رؤية القيادة في إقامة مجتمع آمن، وبناء اقتصاد تنافسي مستدام، ومنفتح عالميًا.

وطالبت النيابة العامة بضرورة عدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر ما من شأنه الإضرار بالمجتمع، والانتباه والحذر عند إعداد أو إنتاج أو استخدام أو نشر أو إرسال أي ألفاظ أو عبارات أو إشارات أو رموز أو رسوم أو تصوير أو تسجيل أو كتابات؛ سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة، بما يمس أو يسيء للمجتمع أو للنظام العام. مؤكدةً أن الإجراء، الذي اتخذته النيابة يأتي في إطار بسط الحماية القانونية على القيم الاجتماعية والأخلاقية والدينية للمجتمع، والتي تشترط مبادئ احترام الآخر. مشيرة إلى أن مكانة المتهم كإعلامي تعطي الجريمة أبعادًا إضافية؛ وذلك لكونه شخصية عامة، ولها تأثير على متابعيها.

ولم تذكر النيابة في بيانها اسم الإعلامي المعني، غير أن نشطاء إماراتيين في مواقع التواصل الاجتماعي، ذكروا أنه قد يكون الإعلامي الرياضي محمد نجيب، الذي غرد، أمس الثلاثاء، بعبارات عنصرية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، وأخرى مسيئة للشعب التركي.