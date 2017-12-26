محكمة في أبو ظبي تقضي بالسجن من 3 – 15 عامًا على إماراتيين وسودانية وأردنيين بقضايا أمن دولة

أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية في ​أبوظبي​ قرارات بالسجن لمدد تتراوح بين 3 أعوام و15 عامًا على متهمين في عدد من القضايا المتعلقة بأمن الدولة.

وأمرت المحكمة أيضًا -وفق ما نشره موقع “النشرة”- بإلزام المحكوم عليهم دفع غرامات مالية تتراوح بين 50 ألفًا ومليون درهم إماراتي، في قضايا تتعلق بالإرهاب، والتجسس لصالح دول أجنبية، والانضمام لمنظمات إرهابية.

وحكمت المحكمة على إماراتي عسكري، يبلغ من العمر 28 عامًا، بالسجن لمدة 15 عامًا بتهمة التجسس لصالح ​إيران​، بعد إدانته بنقل معلومات عسكرية سرية إلى عملاء إيرانيين يعملون في ​السفارة الإيرانية​ في أبوظبي.

كما حكمت المحكمة على امرأة سودانية الجنسية، تبلغ من العمر 46 عامًا، بعقوبة السجن لمدة 10 سنوات والترحيل، بتهمة مساعدة ​الإماراتي العسكري بنقل المعلومات السرية إلى العملاء الإيرانيين.

وفي قضية أخرى، حكمت المحكمة على مواطن إماراتي يبلغ من العمر 45 عامًا بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم لدعمه “الأيديولوجية الإرهابية لداعش في ​سوريا​ وأنصار الشريعة في ​اليمن​”.

كما أُدين الرجل ذاته بتهمة نشر بيانات كاذبة حول مصر، و​السعودية​، تضر بعلاقات هاتين الدولتين مع الإمارات.

وحكمت المحكمة على 4 أردنيين بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم لكل منهم بعد إدانتهم بإنشاء صفحات على الشبكات الاجتماعية لتعزيز إيديولوجية المنظمات الإرهابية من خلال نشر المقالات، والمعلومات، والصور، والفيديوهات، والوثائق الإلكترونية، التي تهدد مصالح دولة الإمارات.