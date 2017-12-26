السجن 3 أعوام لبريطانية في مصر بتهمة تهريب أقراص مخدرة‎

قضت محكمة مصرية، بسجن بريطانية 3 سنوات، الثلاثاء؛ بعد إدانتها بحيازة وجلب أقراص “الترامادول” المخدرة إلى البلاد.

وألقي القبض على لورا بلامر، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد العثور على أقراص الترامادول في حقيبتها.

وكانت لورا تعمل في متجر بمدينة “هال” البريطانية، وتبلغ من العمر 33 عامًا.

وقالت أسرتها لصحف بريطانية، إنها اشترت الأقراص لصديقها المصري، الذي يعيش في منتجع الغردقة، على البحر الأحمر.

وعُقدت أولى جلسات المحاكمة، أمس الإثنين، ومثلت بلامر أمام المحكمة خلال الجلسة.

وأُلقي القبض على بلامر في مطار الغردقة، لدى وصولها من بريطانيا، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وجددت النيابة حبسها مرتين، قبل إحالتها للمحاكمة.

ولم يصدر أي تعليق من وزارة الخارجية البريطانية أو محاميها.