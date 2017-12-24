الإعدام لأردني قتل والد فتاة وشقيقها رفضا تزويجها منه

جرّمت محكمة الجنايات الكبرى في العاصمة الأردنية عمان بجناية القتل العمد لشاب قام بقتل والد فتاة وشقيقها (16 سنة) لرفضهما تزويجها منه.

وصادقت محكمة التمييز اليوم الأحد على حكم الإعدام شنقًا حتى الموت للمتهم، وإلزامه بدفع تعويض مالي بدل ادعاء بالحق الشخصي 108 آلاف دينار لورثة المتوفيين.

وقالت محكمة التمييز إن “حكم محكمة الجنايات الكبرى جاء مستوفيًا للشروط القانونية كافة؛ واقعًا وتسبيبًا وعقوبة ولا يشوبه أي عيب، ويعتبر الحكم بذلك مكتسبًا للدرجة القطعية؛ إذ يصار بعدها السير بالأطر القانونية.

ووقعت هذه الجريمة في العام 2013 وصدمت حينها الرأي العام الأردني.

ورفض القتيلان تزويج ابنتهما للقاتل كونه من أصحاب السوابق، وبعد علمه بخطبة الفتاة من غيره توجه إلى منزل القتيلين وأطلق النار عليهما من بندقية صيد كانت بحوزته ولاذ بالفرار.

وكانت الفتاة -أيضًا- وهي جامعية ترفض الزواج من القاتل.