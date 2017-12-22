إخلاء سبيل المصري “وحيد رفاعي” في الكويت بعد التحقيق معه بتهمة الضرب

أخلت النيابة العامة في الكويت، أمس الخميس، سبيل المصري “وحيد رفاعي”، والذي تعرض للضرب المبرح على يد مواطن في أحد أسواق الشويخ الصناعية.

وكان المواطن المتهم قد اتهم بدوره المصري وحيد بأنه هو البادئ بالضرب، وأن “وحيد” بدأ بشتمه ثم اعتدى عليه بآلة حادة تركت آثارها في رأسه.

وأقر المتهم وحيد، وفق ما كشفت مصادر لصحيفة “الأنباء” المحلية، بضربه المتهم، مبينًا أنه كان في معرض الدفاع عن نفسه، وأنه تعرض للكمة قوية من المواطن، ما دفعه لالتقاط “طفاية بلاستيك” شبيهة بالتي توضع في المركبات عن الطاولة وضربه بها، لافتًا إلى أنه تعرض للضرب المبرح حتى أغمي عليه، دون أن يعلم إن كان المعتدي قصد قتله أم لا.

وأضاف المصدر، أن وكيل النيابة “عاين المحل والعصا الخشبية والبطارية والطفاية التي استخدمت في المشاجرة، وعرضها على وحيد فأقر بها”.

وواجهت النيابة المعتدي الكويتي قبل يومين بـ5 تهم هي الشروع بالقتل والسب في مكان عام، وإتلاف المحل عمدًا، وإساءة استخدام الهاتف والسب والقذف بالمخالفة لقانون الجرائم الإلكترونية على خلفية قيامه بالتصوير لاحقًا.

وذكر المصدر أن الكويتي دافع عن نفسه وأكد عدم نيته قتل المصري، مبينًا أنه دافع عن نفسه بعد تلقيه ضربة قوية على الرأس جعلت دماءه تسيل، وأنه لو أراد قتله لالتقط آلة حادة كسكين أو غيرها بدلًا من ضربه بيديه ورجليه والعصا الخشبية.

وأظهر التقرير الطبي إصابة المصري بكدمات متفرقة وكسر بسيط في الأنف، مؤكدًا أن هذه الإصابات لا تشكل عاهة مستديمة ويمكن الشفاء منها خلال 30 يومًا.

وسيمثل المعتدي الكويتي الخميس المقبل أمام قاضي تجديد الحبس، حيث سيواجهه بالاتهامات الجديدة المسندة إليه من قبل النيابة العامة.